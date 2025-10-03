Mahalledeki sapık, kadınların kabusu oldu! Göz kırpıp, cinsel içerikli sözler söyledi, savunması pes dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da aynı mahallede komşu kadınlar, komşuları Mustafa G.'nin kendilerini uzun süredir rahatsız ettiğini iddia ederek şikayetçi olmaya karar verdiler. 27 Haziran 2025 akşamı, iddiaya göre Mustafa G., mağdur Sevim Y.'nin evinin önünde durdu, göz kırptı ve cinsel içerikli sözler sarf etti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sevim Y., "Bana bakıyorsun dedim, başını çevirip şarkı söylemeye devam etti" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Aynı dakikalarda evinin camında olan Filiz A. ise şüphelinin uzun süredir aynı şekilde davrandığını belirterek, "Sürekli penceremizin önünde duruyor, telefonla konuşuyor gibi yaparak bize bakıyor" dedi.

DEFALARCA UYARILDI, DEVAM ETTİ

Mağdurlar, Mustafa G.'nin geçmişte de benzer şekilde evlerinin önünde beklediğini, rahatsız edici bakışlar attığını ve tüm uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğünü söyledi. Olay günü mağdurların anneleri de bu duruma tanık oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa G., "Yanlış anlaşıldım, kimseye laf atmadım. Alışverişten dönüyordum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SAVCILIK 'ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ' DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa G. hakkında "Israrlı Takip" ve "Zincirleme Cinsel Taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eylemlerinin mağdurların huzur ve güvenini bozduğu, cinsel taciz boyutuna ulaştığı vurgulandı. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 105/1-1, 123/1 ve 43. maddeleri uyarınca önümüzdeki günlerde görülecek.

"ARTIK SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Olayın ardından mahalledeki kadınlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Mağdurlardan Sevim Y., "Artık pencereden dışarı bakmaya korkuyorum" dedi. Filiz A. ise "Bu sadece bize değil, tüm kadınlara yapılmış bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.