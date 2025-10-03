HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mahalledeki sapık, kadınların kabusu oldu! Göz kırpıp, cinsel içerikli sözler söyledi, savunması pes dedirtti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde aynı mahallede yaşayan kadınlar komşuları Mustafa G.'nin kendilerini rahatsız ettiğini iddia ederek şikayetçi oldular. Kısa sürede komşularının kabusu haline gelen sapık, sokakta gördüğü kadınlara cinsel içerikli sözler sarf edip üzerine bir de takip etmeye başladı. Apartman önünde durup yaptıkları pes dedirtti. İşte detaylar...

Mahalledeki sapık, kadınların kabusu oldu! Göz kırpıp, cinsel içerikli sözler söyledi, savunması pes dedirtti
Cansu Akalp

İstanbul Bayrampaşa'da aynı mahallede komşu kadınlar, komşuları Mustafa G.'nin kendilerini uzun süredir rahatsız ettiğini iddia ederek şikayetçi olmaya karar verdiler. 27 Haziran 2025 akşamı, iddiaya göre Mustafa G., mağdur Sevim Y.'nin evinin önünde durdu, göz kırptı ve cinsel içerikli sözler sarf etti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sevim Y., "Bana bakıyorsun dedim, başını çevirip şarkı söylemeye devam etti" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Aynı dakikalarda evinin camında olan Filiz A. ise şüphelinin uzun süredir aynı şekilde davrandığını belirterek, "Sürekli penceremizin önünde duruyor, telefonla konuşuyor gibi yaparak bize bakıyor" dedi.

Mahalledeki sapık, kadınların kabusu oldu! Göz kırpıp, cinsel içerikli sözler söyledi, savunması pes dedirtti 1

DEFALARCA UYARILDI, DEVAM ETTİ

Mağdurlar, Mustafa G.'nin geçmişte de benzer şekilde evlerinin önünde beklediğini, rahatsız edici bakışlar attığını ve tüm uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğünü söyledi. Olay günü mağdurların anneleri de bu duruma tanık oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa G., "Yanlış anlaşıldım, kimseye laf atmadım. Alışverişten dönüyordum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SAVCILIK 'ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ' DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa G. hakkında "Israrlı Takip" ve "Zincirleme Cinsel Taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eylemlerinin mağdurların huzur ve güvenini bozduğu, cinsel taciz boyutuna ulaştığı vurgulandı. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 105/1-1, 123/1 ve 43. maddeleri uyarınca önümüzdeki günlerde görülecek.

Mahalledeki sapık, kadınların kabusu oldu! Göz kırpıp, cinsel içerikli sözler söyledi, savunması pes dedirtti 2

"ARTIK SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Olayın ardından mahalledeki kadınlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Mağdurlardan Sevim Y., "Artık pencereden dışarı bakmaya korkuyorum" dedi. Filiz A. ise "Bu sadece bize değil, tüm kadınlara yapılmış bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de büyük fabrika yangını! Gökyüzünü kapladıİzmir'de büyük fabrika yangını! Gökyüzünü kapladı
Gürsel Tekin koltukta kaldı! Mahkemeden yeni kararGürsel Tekin koltukta kaldı! Mahkemeden yeni karar

Anahtar Kelimeler:
sapık Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.