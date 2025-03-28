Mahallelinin yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" Tekirdağ'daki yuvasına döndü

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.

Leyleklerin yuvasına gelişini ise mahalle sakinleri sevinçle karşılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

Mahalle sakinlerinden Selver Gök, gazetecilere, leyleklerin her yıl mahalleye gelerek kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Her yıl heyecanla leyleklerin gelişini beklediklerini aktaran Gök, "Herkes leyleklerin gelmesini bekliyordu. Leyleklerin gelişi hepimizi sevindirdi, güzel bir bağ oluştu. Onları, gidene kadar heyecanla takip edeceğiz." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır