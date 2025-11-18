Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü

Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde 10'a yakın eve girerek yiyecek arayan, evlere zarar veren ayı mahalle halkını canından bezdirdi. Hafta sonu tatilinde ilçe merkezinden evlerine gelen vatandaşlar evlere giren ayıların verdiği zararı görünce büyük şok yaşadı.

Araklı ilçe merkezinde esnaflık yapan Taylan Çebi komşularından aldığı haberle kamyonetle evine çıkarken, evini girip karnını doyurduktan sonra evin önündeki çamur birikintisinin içinde yatan ayıyı gördü.

Ayıyı evinin önünden uzaklaştırmak için kamyonetinin kornasına basan ve ayıyı kamyoneti ile kovalayan Çebi'nin o anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA