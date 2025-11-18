HABER

Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü

Trabzon'un Araklı ilçesi Bahçecik mahallesinde 10'a yakın eve giren ve evlere zarar veren ayı, Taylan Çebi'nin evinin önünde yatarken görüntülendi. Ayıyı fark eden Taylan Çebi kamyoneti ile peşine düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde 10'a yakın eve girerek yiyecek arayan, evlere zarar veren ayı mahalle halkını canından bezdirdi. Hafta sonu tatilinde ilçe merkezinden evlerine gelen vatandaşlar evlere giren ayıların verdiği zararı görünce büyük şok yaşadı.

Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü 1

Araklı ilçe merkezinde esnaflık yapan Taylan Çebi komşularından aldığı haberle kamyonetle evine çıkarken, evini girip karnını doyurduktan sonra evin önündeki çamur birikintisinin içinde yatan ayıyı gördü.

Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü 2

Ayıyı evinin önünden uzaklaştırmak için kamyonetinin kornasına basan ve ayıyı kamyoneti ile kovalayan Çebi'nin o anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü 3

Mahalleliyi canından bezdiren ayıyı evinin önünde yatarken bastı! Kamyoneti ile peşine düştü 4

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Araklı ayı
