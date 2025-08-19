HABER

Mahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmış

Aydın Efeler ilçesinde bir evden yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Evde inceleme yapan ekipler, mahalleye yayılan kötü kokunun yaşlı ev sahibi tarafından fark edilmeden pişirilen bozuk etten kaynaklandığı belirtildi.

Mahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmış

Efeler İlçe merkezi Kurtuluş Mahallesi 2025 sokak üzerindeki bir ikametten yayılan kötü kokudan hem rahatsız olan hem de endişe eden mahalle sakinleri, irtibat kuramadıkları ev sahibinin hayatından da endişe ederek durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri eve girip yaptığı araştırmada kötü kokunun mutfaktan geldiğini tespit etti. Mutfakta yapılan incelemede ev sahibinin bilmeden kokmuş eti pişirdiği ve mahalleye yayılan ağır kokunun da pişirilen kokmuş etten kaynaklandığı belirlendi. Kokunun sebebinin anlaşılması üzerine ekipler normale dönerken mahalle sakinleri evden sürekli benzer durumda kötü koku yayıldığını ileri sürerek ev sahibinin uyarılmasını istediler.

