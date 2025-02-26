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Mahalleyi zehirliyordu! Pendik’te gece zor anlar: Metruk binada ateş yakıp gelenleri kovdu: "Bugün de lastik yaktı"

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 07:46
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Pendik'te, Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak'ta metruk bir binada ateş yakan bir kişi, yoğun dumanın binayı sarması sonucu çevredekilerin müdahalesine karşı çıktı. Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bina içindeki çöplerden ateş yakarak çevreyi tehlikeye atan şahıs, duman nedeniyle nefes almakta zorlanınca çevredekiler binadan çıkması için yardım etmeye çalıştı.

Mahalleyi zehirliyordu! Pendik’te gece zor anlar: Metruk binada ateş yakıp gelenleri kovdu: "Bugün de lastik yaktı"

Pendik'te gece 22.00 sularında mahalleyi etkisi altına alan yoğun duman zor anlar yaşattı. Ancak, ateş yakan kişi, çevresindekilere "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diyerek yardımları reddetti.

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Vatandaşların çabalarına rağmen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi ikna ederek binadan çıkarmayı başardı.

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Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. O sırada itfaiye ekipleri de ateşi kısa sürede söndürdü.

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MAHALLE KİMSE TANIMIYOR

Mahalledeki bir vatandaş, “15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT’sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" şeklinde konuştu.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Yetkililer, şüphelinin yalnız yaşadığını ve psikolojik problemleri olduğunu belirtti.

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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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yangın polis Psikoloji Pendik İtfaiye lastik
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