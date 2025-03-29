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  4. Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 22:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Polat'ın avukatı "Acil bir durum mu söz konusu, yoksa daha önce talep ettiğimiz sevk mi gerçekleşti, henüz bilmiyoruz" dedi.

Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE FENALŞAMIŞTI

Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, geçtiğimiz günlerde hipertansiyon nedeniyle fenalaşmıştı. Polat, ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş ve tedavi sonrası yeniden Marmara 9 No’lu Cezaevi’ne götürülmüştü.

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HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV'nin haberine göre Polat'ın akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a açıklama yapan Avukat İlke Erdem, “Mahir Bey cezaevinden çıkarılarak hastaneye sevk edilmiş. Acil bir durum mu söz konusu, yoksa daha önce talep ettiğimiz sevk mi gerçekleşti, henüz bilmiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.

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TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilme talebi, geçtiğimiz Cuma günü kabul edilmişti.

POLAT'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİLER

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak Silivri'ye gönderilen Mahir Polat, cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın hastaneye kaldırılmasının ardından peş peşe gelen destek mesajları dikkat çekmişti. Taraflı tarafsız yönetmen, sanatçı, gazeteci, akademisyen ve siyasi isimler Polat'ın tahliyesini istemişti.

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Mahir Polat ekrem imamoğlu operasyonu
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