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  4. Mahir Polat için 'tahliye' çağrısı! Taraflı tarafsız her kesimden destek mesajları geliyor, herkes aynı şeyi söylüyor: En çok Mahir'e yazık oldu!

Mahir Polat için 'tahliye' çağrısı! Taraflı tarafsız her kesimden destek mesajları geliyor, herkes aynı şeyi söylüyor: En çok Mahir'e yazık oldu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.03.2025 12:21
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İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak Silivri'ye gönderilen Mahir Polat, cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın hastaneye kaldırılmasının ardından peş peşe gelen destek mesajları dikkat çekti. Taraflı tarafsız yönetmen, sanatçı, gazeteci, akademisyen ve siyasi isimler Polat'ın tahliyesini istedi. Öte yandan Polat'ın tam teşekküllü hastaneye sevk talebinin kabul edildiği ve cezaevinden sevki beklendiği belirtildi.

Mahir Polat için 'tahliye' çağrısı! Taraflı tarafsız her kesimden destek mesajları geliyor, herkes aynı şeyi söylüyor: En çok Mahir'e yazık oldu!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden biri olan Mahir Polat, bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanat tarihçilerinden biri olarak gösterilen Mahir Polat, son olarak İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

19 Mart'ta başlayan operasyon sonrası tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Polat, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞ

Polat'ın emniyetteki ifadesinde de yaşadığı sağlık sorunlarını "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur." diye anlattığı ortaya çıkmıştı.

POLAT İÇİN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Polat'ın hastaneye kaldırılmasının ardından taraflı tarafsız çok sayıda kişiden ise destek mesajları gelmeye başladı. Mahir Polat'ın İstanbul ve İstanbul kültürünün korunmasına dair çok önemli hizmetler ettiği ve yaptığı hizmetlerin de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığı, benimsendiği ifade edildi.

YÖNETMEN, SANATÇI, GAZETECİ, AKADEMİSYEN... TAHLİYE TALEPLERİ

İstanbul’un önemli kamusal mekanları için düzenlenen kentsel tasarım yarışmaları, şehrin kültürel mirasını korumak için çalışmalar yürüten “İBB Miras” adlı kuruluşla, Hasanpaşa Gazhanesi, Feshane, Kasımpaşa Tersanesi gibi bugüne kadar işlevsiz kalmış endüstri mirası yapıların, Casa Botter, Bulgur Palas, Taşmektep gibi tarihi eserlerin restorasyonu, yeniden işlevlendirilmesi, şehrin kamusal hayatına katılması gibi önemli işlere imza attığı öğrenilen Polat'ın; cezaevi şartlarında kalmaması gerektiğini belirten çok sayıda kişi, tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

Yönetmen, sanatçı, gazeteci, akademisyen ve siyasiler Polat için peş peşe destek mesajları paylaştı.

ZEKİ DEMİRKUBUZ: "DÜRÜST, BİRİKİMLİ VE NAMUSLU BİR YÖNETİCİ"

Mahir Polat'a destek mesajı paylaşan isimlerden olan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz "Mahir Polat ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel "kalbine" direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir." ifadelerini kullandı.

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ÖMER EKİNCİ: "EN ÇOK MAHİR'E YAZIK OLDU"

Türkiye Gazetesi yazarı ve Desnet Teknoloji CEO'su Ömer Ekinci de Polat'a destek çıkan isimlerdendi. Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Mahir Polat'ı sadece ismen bilirdim. Yakın zamanda hastalığıyla ilgili paylaşımlarından sonra bir yazışmamız oldu, takipleştik, geçmiş olsun dileklerinde bulundum. O da Erzincanlı, hemşeriyiz.

Bu tutuklamalardan sonra dikkat ettim, hem CHP, hem iktidar kanadında çoğu insan Mahir Polat'ı ayrı bir yere koyuyor. Aynı operasyonda alınanlar diğer insanların da suçsuz olduğunu düşünenler bile "En çok Mahir'e yazık oldu" diyor.

Kendisinin sağlık sorunları ağırmış. Hayatı risk altındaymış. Davalar görülür, suçludur, suçsuzdur, ortaya çıkar, cezası varsa çeker. Ama genç ve yetişmiş bir memleket evladının hayatını riske atmak hiçbir davaya değmez. Sayın Bakanım, mübarek Ramazan bayramı arefesinde Mahir Polat'ı serbest bırakın"

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CEM KÜÇÜK VE CANDAŞ TOLGA IŞIK DA TAHLİYE ÇAĞRISI YAPTI

Gazeteciler Cem Küçük ve Candaş Tolga Işık da Polat için tahliye çağrısında bulundu.

Cem Küçük, paylaştığı sosyal medya mesajında "“Mahir Polat tahliye edilmeli. Mahir Polat hakikaten ağır bir kalp hastası. Kalbine stent takıldı. Ayrıca kanser tedavisi görüyor. Mahir Polat'ın bırakılmasında fayda var. Çünkü cezaevi şartları bu hastalıkların tedavisine uymayabilir. Evet hakkında ciddi yolsuzluk iddiaları, delilleri var. Ancak insani durum başka bir şey. O yüzden Mahir Polat gibi ciddi rahatsızlıkları olan birinin mutlaka ev veya hastanede tedavi edilmesi ve tahliye edilmesi gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Candaş Tolga Işık da yaptığı açıklamada "Mahir Polat çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Derhal tahliye edilmeli." dedi.

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"ECDAD YADİGARINI YENİDEN KENTE KAZANDIRAN BİR KÜLTÜR İNSANI"

Ünlü isimlerden Kaan Sekban da "Asssla suçlu olduğuna inanmadığım müthiş bir insan sayın Mahir Polat. İBB Miras sayesinde çürümeye yüz tutmuş yüzlerce ecdad yadigarını yeniden kente kazandıran bir kültür insanı." diyerek desteğini iletti.

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POLAT'LA İLGİLİ SON DURUM: SEVK TALEBİ ONAYLANDI

Polat'ın tutuklanmasıyla ilgili çok sayıda siyasi isimden de tepki mesajları gelirken; elde edilen son gelişmelere göre Mahir Polat'ın tam teşekküllü hastaneye sevk talebi kabul edildi, cezaevinden sevki bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Mahir Polat ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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