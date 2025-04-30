Mahkeme salonunda gerilim! CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı dava sonrası kameralar karşısına geçti ve mahkeme salonunda yaşanan gerilimi anlattı.

"O KADAR SİNİRLİ Kİ ELLERİ TİTRİYOR"

İddia makamı avukatının oldukça sinirli olduğunu belirten CHP lideri Özel, "O kadar sinirli, sinirleri bozuk ki elleri titriyor, ağzı vuruyor." dedi.

"Daha üçüncü cümlede 'Başınıza...' diye başladı sonra 'Sonunu getirmeyeceğim' dedi. İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay da tamamladı, 'Başınıza taş düşsün' diyecekti' dedi. Öyle diyeceğini kendi de itiraf ediyor." ifadelerini kullanan Özel, sonrasında da yaşananları anlattı.

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Hakim Bey 'Kim söyledi' bunu falan derken, hadsizce kalkıp bizim tarafımıza dönünce arkadaşlarımız da püskürttüler onu. Elbette püskürtecekler. Buraya aklı sıra benim dokunulmazlığım var, bana bir şey diyemiyor.

"HABER GÖNDERİYOR 'ÖZÜR DİLİYORUM' DİYE"

Dört tane jandarmanın arasından, içeriden haber gönderiyor 'Genel başkandan özür diliyorum.' Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü olmaz."

20.30'DAKİ MİTİNG İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile iglili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özel, "Başımız dik, alnımız açık. Ekrem İmamoğlu bir hücrede tutuluyor ama yerin 7 kat üstünde bir morali var! Birileri sarayda oturuyor, yerin 7 kat dibine batmış durumdalar! Ahlaki ve spikoloij üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluk enerjimizle iktidara yürüyoruz. Bugün akşam da Başakşehir'de çarşamba gece mitinglerimizden bir tanesini daha yapacağız. Kanal İstanbul ana temasıyla, bütün hukuksuzluklara bir kez daha itiraz edeceğiz. İmamoğlu'na özgürlük, adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde isteyeceğimiz bir miting olacak. Adaletten yana, demokrasiden yana olan herkesi de 20.30'daki mitingimize bekliyorum"