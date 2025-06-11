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Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti! Burdur'da kan donduran olay

Burdur'da iki çocuk annesi Özge Bedir, eşiyle mahkemelik olan 22 yaşındaki bir genç kız tarafından evinde katledildi. Kaçan zanlı kısa sürede yakalanırken cinayetin detayları tüyler ürpertti. Talihsiz kadının küçük yavrusunu 2 ay önce kucağına aldığı öğrenildi.

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti! Burdur'da kan donduran olay

Burdur'daki korkunç olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö. (22), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin (35) evine gitti.

Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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EVİNE GİTTİĞİ KADINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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KOMŞULARI KORİDORDA KANLAR İÇİNDE BULDU

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu.

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TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı.

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Özge Bedir

KIZLAR GÖZALTINA ALINDI

Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrasında iki genç kız da gözaltına alındı.

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Özge Bedir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İKİ ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI, HABERİ ALAN EŞ HASTANELİK OLDU

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in henüz 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur
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