Makas atarak iki araca çarpan sürücü takla attı: 1 yaralı

Samsun’da makas atan otomobilin iki araca çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı Atakum Sporcu Fabrikası önünde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da makas atan otomobilin iki araca çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı Atakum Sporcu Fabrikası önünde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Emir (20) idaresindeki otomobil, birden fazla tehlikeli şerit değiştirerek makas atınca direksiyon hakimiyetini kaybederek Özgür Özcan (46) yönetimindeki otomobil ve ardından Esra Nur Aydın’ın idaresindekiotomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durdu. Olayda kazaya sebep olan sürücü Hüseyin Emir yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri sürücüye makas atarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun
