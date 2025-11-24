Makatına kompresörle hava basılmıştı! 15 yaşındaki Muhammed'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşı, aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Kendirci'nin olayın marangoz atölyesinde arkadaşlarıyla el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır