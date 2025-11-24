HABER

Makatına kompresörle hava basılmıştı! 15 yaşındaki Muhammed'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da marangoz atölyesindeki 15 yaşındaki çırağın makatına kompresörler hava basılmıştı. İç organları zarar gören talihsiz çocuk kurtarılamamıştı. Ülke gündemine oturan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin halay çektiği görüldü. İşte o anlar!

Korkunç olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşı, aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Makatına kompresörle hava basılmıştı! 15 yaşındaki Muhammed in yeni görüntüleri ortaya çıktı 1

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Makatına kompresörle hava basılmıştı! 15 yaşındaki Muhammed in yeni görüntüleri ortaya çıktı 2

Görüntülerde Kendirci'nin olayın marangoz atölyesinde arkadaşlarıyla el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
