Mal bildirimi nedir? Mal bildirimi nasıl yapılır?

Mal bildirimleri, kamu çalışanlarının devlete karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumluluklar arasındadır. Özel sektör çalışanlarından daha farklı olarak devlete ait kurumlarda ve kuruluşlarda çalışan kişiler görev ve yetkileri ne olursa olsun devlete mal beyanında bulunmak durumundadırlar. Bu işlem belli periyotlarla yapılır.

Mal bildirimi nedir?

Mal bildirimi ya da mal beyanı kişilerin mal varlıklarını gelir kaynaklarını, taşınır ya da taşınmaz olan mülklerini, banka hesaplarını, borçlarını ve diğer mali durumlarını beyan etmeleri anlamına gelir. Bu işlem bir form doldurarak ve belli zamanlarda yapılmalıdır.

Genel olarak kamu personeli olarak kabul edilen kişilerin ve bazı özel sektör çalışanlarının düzenli olarak mal beyanında bulunması gerekir. Zorunlu bir uygulama olan mal bildirimi durumu kişinin mali durumunu devlete şeffaf bir şekilde bildirmesini sağlar.

Mal bildirimi neden yapılır?

Şeffaflık ve haklarda eşitlik sağlama amacı taşıyan mal bildirimi uygulaması şu amaçlar doğrultusunda yapılan bir uygulamadır:

Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanır. Kamu çalışanlarının ve yüksek yetkileri bulunan kişilerin mali durumlarını düzenli olarak devlete bildirmeleri, rüşvet, yolsuzluk ya da diğer etiğe aykırı durumların önüne geçmeyi hedefleyerek güven ortamı sağlar.

Yolsuzlukla mücadele etme amacı taşır. Mal bildirimi yaparak kişiler görevleri sırasında kazandıkları varlıklarını ve gelirlerini aynı zamanda borçları bildirir ve devletin bunları kontrol edebilmesini sağlar.

Çıkar çatışmaları önlenir. Kamu çalışanlarının mal ve mülkleri beyan edilerek görevde olduğu sürece kişisel çıkarlarının devletle çatışmadığını kanıtlar.

Mal bildirimi nasıl yapılır?

Mal bildirimi yapmak için öncelikli olarak mal bildirimi formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir. Form resmi internet sitelerinden ya da kurumların ilgili birimlerinden temin edilebilir. Formda beyan edilecek olan bilgiler toplanır ve forma yazılır.

Tarih atılan forma imza da eklenir ve beyan edilen bilgilerin doğruluğu bu sayede onaylanır. İlgili kurumların birimlerine ve yetkili makamlara form kapalı zarf ile teslim edilir. Düzenli güncellemeler 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılır.