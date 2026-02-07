HABER

Mal paylaşımı kavgasında ağabeyini öldürüp kaçan şahıs yakalandı

Aksaray'da mal paylaşımı nedeniyle para almak için yaşadığı Hollanda'dan gelen ve çıkan kavgada ağabeyini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Hasas Mahallesi 6722. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki mal paylaşımı nedeniyle yaşadığı Hollanda'dan Aksaray'a gelen Şambaz Y. (63), parasını almak için ağabeyi Zeki Y.'nin (74) yanına gitti. Para meselesinde anlaşamayan kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MİRAS KAVGASI KANLI BİTMİŞTİ

Sokak ortasında birbirlerine giren kardeşlerden Zeki Y., kardeşine bıçak çekti. Şambaz Y. de belindeki tabancayı çıkartarak ağabeyine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan ağabey kanlar içinde yere yığılırken, tabanca seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kısa sürede kaçan kardeşi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray kavga
