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Malatya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Malatya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 2 Haziran Pazartesi günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 13°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 13°C seviyelerinde kalacak. 4 Haziran Çarşamba günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 12°C civarında olacak. 5 Haziran Perşembe günü, parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 14°C olacak. 6 Haziran Cuma günü, bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklık 32°C, gece 15°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü de bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı düşünülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidirler. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak çarpması gibi durumların önüne geçmek için aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalı. Gerektiğinde serin alanlarda vakit geçirilmelidir.

Özellikle 6 ve 7 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önerilir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların da dikkatli olması önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlıklı kalmak için dikkatli olmak gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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