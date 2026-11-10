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Personele 2 gün izin, trafiğe ayar! Antalya'da art arda COP31 kararları

Dünyanın dört bir yanından temsilcileri Türkiye'de buluşturan COP31 nedeniyle Antalya Valiliği yeni bir karar aldı. Buna göre 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel izinli sayılacak. İzin tarihleri de açıklandı. Ayrıca kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır tonajlı araçların COP31 etkinlik sahası güzergahı ile D-400 kara yolunun ilgili kesimlerine girişi konferans süresince yasaklandı.

Personele 2 gün izin, trafiğe ayar! Antalya'da art arda COP31 kararları

Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını bildirdi.

ANTALYA'DA COP31 TEDBİRLERİ

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergahlarda ve D-400 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Personele 2 gün izin, trafiğe ayar! Antalya da art arda COP31 kararları 1

PERSONELE 2 GÜN İZİN

Bu kapsamda Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, "Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askeri kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Personele 2 gün izin, trafiğe ayar! Antalya da art arda COP31 kararları 2

Açıklamada, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamalarının yapılacağı vurgulandı.

ANTALYA'DA BAZI GÜZERGAHLAR AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Valilikten yapılan bir başka açıklamada, konferans süresince D-400 kara yolu ve bağlantı güzergahlarında trafik düzenlemeleri yapıldığı, ağır tonajlı ve ticari araçların bazı güzergahları kullanmasına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları istenen açıklamada, sürücülere zorunlu haller dışında D-400 kara yolu ile COP31 etkinlik alanına çıkan ana arterleri kullanmamaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçileri ile emniyet ve jandarma ekiplerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerektiği vurgulanarak, özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesinin trafik yoğunluğunu azaltacağı ifade edildi.

Personele 2 gün izin, trafiğe ayar! Antalya da art arda COP31 kararları 3

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KISITLAMA

Kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır tonajlı araçların COP31 etkinlik alanı güzergahı ile D-400 kara yolunun belirlenen kesimlerine girişinin konferans süresince yasaklandığı belirtilen açıklamada, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların da kolluk kuvvetlerince belirlenen saatler ve alternatif güzergahlar dışında bu koridorları kullanamayacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının D-400 kara yolu ile bağlantı yollarında denetim ve yönlendirme noktaları oluşturacağı aktarılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesinin de toplu taşıma sefer sayılarını ve kapasitelerini artıracağı, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini trafik akışına göre yapacağı belirtildi.

Açıklamada, trafik tedbirlerine aykırı hareket eden, yönlendirmelere uymayan veya kısıtlanan güzergahlara izinsiz giren sürücüler hakkında cezai ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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antalya Antalya Valiliği İdari izin cop31
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