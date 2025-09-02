Malatya 02 Eylül Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecektir. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektirmektedir.

3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C, 4 Eylül Perşembe günü ise 32°C civarında olacaktır. 5 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 33°C'ye yükselmesi beklenmektedir. Bu dönemde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacaktır. Eylül'ün son günlerinde Malatya'da tipik bir hava durumu yaşanacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak gerekir. Bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda evde kalınması gereken durumlarda serin ortamlarda bulunmak, klima veya vantilatör gibi cihazları kullanmak yararlı olacaktır.

Eylül ayı boyunca Malatya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yağışların nadiren görülmesi beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlık ve genel yaşam kalitesi açısından çok önemlidir.