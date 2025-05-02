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Malatya 02 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 02 Mayıs Cuma hava durumu merak edildi. Bugün Malatya'da hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Malatya 02 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Malatya'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 6°C'ye kadar düşecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında yer alacak. 4 Mayıs Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günde de sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacaktır. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Malatya'nın Mayıs ayındaki genel iklimine baktığımızda ortalama sıcaklıkların 18.5°C civarında olduğunu görüyoruz. En düşük sıcaklıklar 12.5°C, en yüksek sıcaklıklar ise 23.9°C civarında seyrediyor. Yağış miktarı ortalama 69 mm olup, ay boyunca 9 yağmurlu gün yaşanıyor. Bu durum, Mayıs ayının Malatya'da yağışlı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bu hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri planlayanların ve tarım sektöründeki kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yağışların yoğun olduğu günlerde açık hava etkinlikleri ertelenebilir veya kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir. Tarım sektöründe çalışanların ise yağışların bitkiler üzerindeki etkilerini izlemeleri önemlidir. Gerekirse önleyici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak hayati önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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