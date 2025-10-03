Malatya 03 Ekim Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar çıkacak. Gün boyunca sıcaklıklar 12°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %38 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10.4 km/saat olarak belirlendi. Gün doğumu 06:25, gün batımı ise 18:08'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 13°C ile 28°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 13°C ile 29°C arasında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 11°C ile 27°C arasında ölçülecek. 7 Ekim Salı günü ise 12°C ile 26°C arasında kalacak. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelir. 11:00–16:00 saatleri arasında dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmak risklidir. Güneş çarpması riski artabilir. Bu nedenle, gölgelik alanlarda durmak daha iyi olacaktır. Kapalı mekanlarda kalmak da sağlıklı bir seçenek olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

Sıcak hava koşullarında su kaybını önlemek için bol su içmek faydalıdır. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler bu dönemde daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.