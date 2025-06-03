Malatya 03 Haziran Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında değişecek. Özellikle 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak da cilt sağlığını koruyacaktır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmak rahatlık sağlar. Gerekirse klima veya vantilatör kullanılabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak gerekmektedir.