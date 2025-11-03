HABER

Malatya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli bir gün sunacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Ancak gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin şekilde hissedilecek. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Açık hava etkinlikleri için en uygun zaman gündüz saatleri.

Malatya'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava, artan bulutlarla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece ise 5°C civarında. Salı günü bulutların arasından güneşin arada bir görünmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 5°C olacak. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 5°C civarında olacak. Perşembe ve Cuma günleri bulutlu ve güneşli hava arada bir görülecek. Gündüz sıcaklıkları 18-20°C, gece sıcaklıkları ise 4-5°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Bununla birlikte gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları belirginleşecek. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneşli havanın keyfini çıkarmak mümkündür. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Tarım yapanlar, sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı önlem almalıdır. Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek önemlidir.

hava durumu Malatya
