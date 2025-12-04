Malatya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde açık ve güneşli. Öğleden sonra yer yer bulutlanma bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 8°C, gece ise 3°C civarında olacak. Nem oranı %58. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:07 olarak hesaplandı.

5 Aralık Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 3°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü hava bulutlu görünüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 5°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü hava az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 2°C arasında değişecek.

Soğuk hava koşulları nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar hissedilecek. Vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler giyilmesi öneriliyor. Düşük sıcaklıkların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Sürüş esnasında dikkatli olmak da gerekebilir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.