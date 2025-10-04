HABER

Malatya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Malatya'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 km hızla esecek.

Pazar günü sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Pazartesi günü ise 28°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Salı ve çarşamba günleri sıcaklık 25°C civarında olacak. Perşembe günü ise hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Bu saatler 11.00-16.00 arasındadır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin bu saatlerde gölgede kalmaları önerilir. Açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek de faydalı olacaktır.

Perşembe günü beklenen hafif yağmur, sıcaklıklarda bir düşüşe neden olabilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve sıcak olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

