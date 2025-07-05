Malatya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 29°C, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif esip, öğle saatlerinden sonra zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 32°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 34°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş çarpmaları ve sıcaktan kaynaklanan sağlık sorunları riski artacak. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman orta kuvvette eseceği için açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarına bağlı olarak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri öneriliyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların ise bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri, sulama işlemlerini sabah erken saatlerde yapmaları önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Kişisel sağlık ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmalı ve planlamalar buna göre yapılmalıdır.