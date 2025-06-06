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Malatya 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 06 Haziran Cuma hava durumu sıcak olacak.

Malatya 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 15°C ile 30°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde bir seyir izleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 14°C ile 31°C arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 8 Haziran Pazar günü için de benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları tahmin ediliyor. Bu durum, Haziran ayının genel iklim özellikleriyle uyumlu. Malatya'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarındadır.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişli bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunması önemli. Bu dönemde bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenmeleri ve uygun koruyucu ekipman kullanmaları önerilir.

Malatya'da 6 Haziran 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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