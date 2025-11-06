Malatya 06 Kasım Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C civarında, gece ise en düşük sıcaklık 5°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerinden geleceği öngörülüyor. Nem oranı %68 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 21°C'ye ulaşması bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü de sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. Bu ılıman hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dış mekan aktiviteleri açısından güzel bir ortam sunmaktadır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Sabahlarda ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Hava koşullarına bağlı olarak alerjik reaksiyonların artabileceğini hatırlatmak gerekir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. İlaçlarını yanlarında bulundurmaları önerilir. Bu şekilde Malatya'da keyifli ve sağlıklı bir zaman geçirebilirsiniz.