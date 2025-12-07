HABER

Malatya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Aralık 2025 tarihinde hava koşulları değişecek. Sabah sıcaklıkları 1.6°C ile 5.1°C aralığında seyredecek. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. 8-10 Aralık tarihleri arasında sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. Düşük sıcaklık ve devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle yaşlıların ve çocukların evde kalmaları öneriliyor. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı.

Malatya'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları değişecek. Sabah sıcaklık 1.6°C ile 5.1°C arasında olacak. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9.2°C ile 13.1°C arasında değişecek. Nem oranı %93 ile %99 arasında seyrederken, rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saat 07:30, gün batımı ise 17:05 olarak tahmin ediliyor.

8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 3°C ile 8°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 3°C ile 8°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 2°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Yağışların devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir. Düşük sıcaklık nedeniyle uygun giyinmek gerekiyor. Vücut ısısını korumak hayati önem taşıyor. Sürekli yağışlar su birikintilerine ve kaygan zeminlere yol açabilir. Yolda yürürken ya da araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Görüş mesafesinin düşebileceği saatlerde trafik usullerine uymak şarttır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse evde kalmaları önerilmektedir.

