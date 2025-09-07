Malatya 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C, 9 Eylül Salı günü 29°C ve 10 Eylül Çarşamba günü yine 29°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, sıcaklıklar biraz daha düşecektir.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.