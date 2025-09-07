HABER

Malatya 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 17°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekebilir.

Malatya 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C, 9 Eylül Salı günü 29°C ve 10 Eylül Çarşamba günü yine 29°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, sıcaklıklar biraz daha düşecektir.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

