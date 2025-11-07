Malatya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcak havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 16°C civarında olacağı öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %61 civarında kalacaktır. Genel olarak rahat bir hava koşulu beklenmektedir.

8 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 9 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 20°C civarında olması bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Yine de sıcaklıklar 20°C civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek faydalıdır. Öğle saatlerinde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalıdır.