Malatya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı ile birlikte 25°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalama değerlerin biraz üzerindedir. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtacak bir gün sunmaktadır.

8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlanacak ve sıcaklık 25°C civarında kalacak. 9 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak ve 29°C'ye kadar çıkacak. Artan sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun koşullar sağlar.

Mayıs ayının ortalarına doğru, 12 Mayıs Pazartesi günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir.

Malatya'nın Mayıs ayı iklimi, ortalama 18.5°C sıcaklık ve 69 mm yağışla, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtır. Bu dönemde gündüzleri ılık, akşamları ise serin hava koşulları hakimdir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Malatya'da önümüzdeki günlerde genel olarak ılık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Yağmurlu günlere karşı hazırlıklı olmak ve hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.