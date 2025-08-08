HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Malatya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 23°C civarlarına düşecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklık artabilir.

Hafta sonu, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor. Pazar günü de sıcaklığın 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde, güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Yağış ihtimali ise düşük.

Böylesi sıcak günlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda bulunmak faydalı olur. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları, evde kalmaları önerilir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların düzenli bakımları yapılmalıdır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu, sindirim sisteminin rahat çalışmasına katkı sağlar.

Uzun süre devam eden sıcak hava koşulları, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Tarım ürünleri de olumsuz etkilenebilir. Su tasarruflu kullanılmalı. Tarım alanlarında gerekli önlemler alınmalıdır. Bu hem çevre hem de ekonomi açısından önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorBayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gittiAydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.