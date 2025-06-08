Malatya 08 Haziran Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 17°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli seyredecek. 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 34°C'ye yükselecek. 10 Haziran Salı günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava biraz bulutlu olacak. Ancak sıcaklıklar yine 33°C civarında kalacak. 12 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günde 33°C civarında seyredecek. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde Malatya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesini engellemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, özellikle 11:00-16:00 arasında, dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması faydalıdır. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar daha düşük olacak. Serinlemek amacıyla pencere ve kapıların açılması, güvenlik önlemleri alınarak yapılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için su kaynaklarının korunması önemlidir. Su tasarrufu yapılması da gereklidir. Sıcak havalarda özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak gerekir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Son olarak, hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlıklı ve güvenli vakit geçirmeye yardımcı olacaktır.