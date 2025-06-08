HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 08 Haziran Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Malatya 08 Haziran Pazar hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 17°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli seyredecek. 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 34°C'ye yükselecek. 10 Haziran Salı günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava biraz bulutlu olacak. Ancak sıcaklıklar yine 33°C civarında kalacak. 12 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günde 33°C civarında seyredecek. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde Malatya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesini engellemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, özellikle 11:00-16:00 arasında, dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması faydalıdır. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar daha düşük olacak. Serinlemek amacıyla pencere ve kapıların açılması, güvenlik önlemleri alınarak yapılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için su kaynaklarının korunması önemlidir. Su tasarrufu yapılması da gereklidir. Sıcak havalarda özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak gerekir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Son olarak, hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlıklı ve güvenli vakit geçirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldıAFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.