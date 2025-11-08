HABER

Malatya 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Kasım 2025 tarihinde güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise en düşük 5°C civarında olacak. Önümüzdeki günler ılıman ve güneşli geçecek. 9 Kasım'da sıcaklık 21°C, 10'unda 20°C, 11'inde 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjisi olanların dikkatli olması önem taşırken, açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunuluyor.

Cansu Akalp

Malatya'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında olacak. Nem oranı %97 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı ise 17:19 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları güneşli ve ılıman olacak. 9 Kasım Pazar günü en yüksek sıcaklık 21°C olacak. En düşük sıcaklık ise 4°C olarak öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 20°C ile 7°C arasında değişecek. 11 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 4°C arasında seyrettiği tahmin ediliyor. 12 Kasım Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 4°C arasında olacak. 13 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 6°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 7°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde giysi tercihinde dikkatli olmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjisi olanların tedbirli olmaları önemlidir. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak iyi bir fikir olabilir. Ancak güneşe maruz kalma sürenizi sınırlamak cilt sağlığınızı korur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
