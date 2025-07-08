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Malatya 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla olacak.

Malatya 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 37°C'ye yükselecek. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 39°C'ye çıkması tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru, 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve güneş koruyucu kremler kullanmalısınız. Bol su tüketimi ile vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilir, serin ortamlarda vakit geçirerek aşırı ısınmanın önüne geçebilirsiniz.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha tehlikeli olabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, serin duş almak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve enerji verimli ürünleri tercih etmek çevreye katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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