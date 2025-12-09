Malatya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında olacaktır. Nem oranı %95, rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 10 Aralık Çarşamba günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında değişecektir. 11 Aralık Perşembe günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Sıcaklıklar 8°C ile 3°C arasında olacaktır. 12 Aralık Cuma günü yağmur ve çisenti devam edecektir. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülmektedir. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun giyinmek gerekmektedir. Trafik koşullarına dikkat edilmesi de önemlidir. Sürücülerin yolculuk yaparken dikkatli olmaları gerekmektedir. Araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi önemlidir. Yeterli uyku almak, sağlık açısından faydalı olacaktır.