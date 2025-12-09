HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutların ardından güneşli geçecektir. Gündüz sıcaklık 10°C, gece 3°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava değişiklikleri bekleniyor. 10 Aralık'ta güneşli, 11 ve 12 Aralık'ta ise yağmurlu günler ön görülüyor. Vatandaşların hava durumunu takip etmesi, uygun giyinmeleri ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor. Sağlık için bağışıklık güçlendirici besinler tüketilmelidir.

Malatya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında olacaktır. Nem oranı %95, rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 10 Aralık Çarşamba günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında değişecektir. 11 Aralık Perşembe günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Sıcaklıklar 8°C ile 3°C arasında olacaktır. 12 Aralık Cuma günü yağmur ve çisenti devam edecektir. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülmektedir. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun giyinmek gerekmektedir. Trafik koşullarına dikkat edilmesi de önemlidir. Sürücülerin yolculuk yaparken dikkatli olmaları gerekmektedir. Araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi önemlidir. Yeterli uyku almak, sağlık açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldiİstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.