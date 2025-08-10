Malatya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü 35°C gündüz, 21°C gece sıcaklıkları öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü de 35°C gündüz ve 21°C gece sıcaklıkları tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ortamlarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Rüzgarların kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve alerjenlere karşı hassasiyeti olanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi enerji tüketimini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat etmek önemlidir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalı olacaktır.