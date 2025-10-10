HABER

Malatya 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da Ekim ayı boyunca hava, genellikle güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek. 10 Ekim'de sıcaklık 20°C civarında, nem oranı ise %50 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saat 06:31'de gerçekleşecek. 11 Ekim'de yine güneşli bir hava beklenirken, 12 Ekim'de sıcaklık biraz düşerek 15°C olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için doğa yürüyüşleri ve piknik gibi açık hava etkinlikleri düzenlemek mümkün. Güneş koruyucu kullanmak ve yeterince su içmek önem taşıyor.

Cansu Akalp

Malatya'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığına sahip olacak. Sıcaklık 20°C civarında ölçülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 20°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 16 km hızla esecek. Gün doğumu 06:31'de, gün batımı ise 17:56'da gerçekleşecek.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava koşulları yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 12 Ekim 2025 Pazar günü hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 6°C civarında olacak. Bulutlu-güneşli bir hava hakim olacak.

Ekim ayı boyunca Malatya'da hava genellikle güneşli ve ılıman geçiyor. Ortalama yüksek sıcaklıklar 20-25°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 10-15°C seviyesinde kalıyor. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşük. Nem oranı %50 civarında seyrediyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri ve piknik gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından en iyi şekilde faydalanmak için güneş koruyucu kullanın. Ayrıca bol su içmeyi unutmayın.

