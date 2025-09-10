Malatya 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 29°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Güney ve doğu yönlerinden esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %16 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklığın 28°C olması öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü ise yine 28°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde bol güneş ışığı ve hafif rüzgarlar etkili olacak.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su tüketimi de vücut dengesini sağlamaya katkı sağlar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmaları açısından faydalıdır.