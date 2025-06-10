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Malatya 10 Haziran Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 10 Haziran Salı hava durumu sıcaklıkların 17°C ile 34°C arasında olacağını göstermektedir.

Malatya 10 Haziran Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sıcaklıkların 17°C ile 34°C arasında olacağını göstermektedir. Bol güneş ışığı ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları değişiklik gösterecek. 11 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 17°C ile 32°C arasında olacak. 12 Haziran Perşembe günü ise, 18°C ile 34°C arasında sıcaklık bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü, sıcaklık 19°C ile 35°C arasında değişecek. 14 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 17°C ile 34°C olacak. Son olarak, 15 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 15°C ile 32°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, zaman zaman hafif bulutlanma görülebilir.

Malatya'nın Haziran ayındaki iklimi, ortalama 24°C gündüz sıcaklıkları ve 17°C gece sıcaklıkları ile yazın tipik özelliklerini taşır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı da %31 civarındadır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gereklidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi de rahatlık sağlayacaktır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önem taşımaktadır. Evde kalınması gereken saatlerde, serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı da iç mekanlarda rahatlık sağlayacaktır.

Bu dönemde, hava koşullarının ani değişiklikler gösterme olasılığı vardır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlamaları buna göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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