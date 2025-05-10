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Malatya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Malatya'da hava durumu artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek.

Malatya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir gün olacak. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenecek. 11 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 26°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 22°C'ye düşecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 20°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, özellikle 14 Mayıs'taki yağışlı gün, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini ertelemek veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha uygun olacaktır.

Malatya'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 23°C, geceleri ise 13°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 69 mm olup, nem oranı %42 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Malatya'da Mayıs ayı boyunca hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanabilir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek ve buna göre hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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