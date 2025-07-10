Malatya 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla belirlenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra hissedilen sıcaklığı artırabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 23°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %18 ile %35 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 40°C'ye çıkacağı öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıkların 41°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında vatandaşların ve açık hava işlerinde çalışanların sağlıklarını korumaları önemlidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Su tüketimi artırılmalı, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar da bu koşullara uygun önlemler almalıdır. Bu, hem kendi sağlıkları hem de ürünlerin kalitesi açısından önemlidir.