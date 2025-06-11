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Malatya 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 11 Haziran Çarşamba hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Malatya 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle olumlu. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 29°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde. Bu, yaz mevsiminin tipik sıcaklık aralıklarına uygun bir gün.

12 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. 13 Haziran Cuma günü yer yer bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 36°C'ye ulaşacak. 14 Haziran Cumartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 33°C civarında kalacak. Bu dönemde hava daha sıcak ve güneşli olacak.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde, ciltte olumsuz etkiler oluşturabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önler. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak ve serin ortamlarda kalmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarından kaçınmak için bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Evlerde klima veya vantilatör kullanmak iç mekanları serin tutar.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Uygun önlemler alarak ve hava koşullarına dikkat ederek sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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