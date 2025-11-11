Malatya 11 Kasım Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, bulutlarla artacak. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir başlangıç olacak. Gün içinde sıcaklık 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:05’te, gün batımı 17:18’de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülüyor. 12 Kasım Çarşamba puslu ve güneşli bir gün olacak. Sıcaklık 19°C’ye kadar çıkacak. 13 Kasım Perşembe bulutlu havanın ardından açık gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 14 Kasım Cuma çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Bunun dışında hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz gereklidir. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.