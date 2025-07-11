Malatya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklık olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise yaklaşık 20°C olacaktır. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması, 13 Temmuz Pazar günü ise 41°C'ye çıkması beklenmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 38°C civarlarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca sulama işlemleri sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Evlerde güneş ışığının doğrudan içeri girmesini engellemek için perdeleri kapalı tutmak ve serinletici cihazları kullanmak, iç mekanlarda rahat bir ortam sağlar.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak da önem taşır. Hava koşullarına uygun önlemler alarak, kendi sağlığımızı ve çevremizi korumak mümkündür.