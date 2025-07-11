HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklık olarak öngörülmektedir.

Malatya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklık olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise yaklaşık 20°C olacaktır. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması, 13 Temmuz Pazar günü ise 41°C'ye çıkması beklenmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 38°C civarlarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca sulama işlemleri sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Evlerde güneş ışığının doğrudan içeri girmesini engellemek için perdeleri kapalı tutmak ve serinletici cihazları kullanmak, iç mekanlarda rahat bir ortam sağlar.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak da önem taşır. Hava koşullarına uygun önlemler alarak, kendi sağlığımızı ve çevremizi korumak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google duyurdu, yeni dönem başladı!Google duyurdu, yeni dönem başladı!
PKK silah bırakıyor! Adım adım Terörsüz Türkiye süreci PKK silah bırakıyor! Adım adım Terörsüz Türkiye süreci

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.