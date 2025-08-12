HABER

Malatya 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacaktır.

Malatya'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %44 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 36°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü 37°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 36°C olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda olmak, güneş ışınlarının dik açılı gelmesi nedeniyle risk taşır. Bu nedenle, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek dehidrasyon riskini azaltır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sunar. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.

