Malatya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıklar daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde, 13 Haziran Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü yine benzer bir hava durumu olacak. 15 Haziran Pazar günü ise çok bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde 34°C civarında, 15 Haziran'da ise 29°C civarında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranları hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için düzenli olarak su içmek sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.