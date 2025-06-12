HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Malatya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıklar daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde, 13 Haziran Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü yine benzer bir hava durumu olacak. 15 Haziran Pazar günü ise çok bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde 34°C civarında, 15 Haziran'da ise 29°C civarında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranları hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için düzenli olarak su içmek sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yenibosna'da 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın!Yenibosna'da 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Hepsi yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! Hepsi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi

'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.