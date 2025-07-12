Malatya 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 21°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 41°C'ye çıkması, 14 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C civarında olması tahmin ediliyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 34°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekir. Bu grupların sıcak havalara karşı daha hassas olduğunu unutmamak önemlidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından daha güvenli olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.