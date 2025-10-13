Malatya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık, en yüksek 17°C olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyede kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu durum, mevsim normallerine uygun bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Ekim Salı günü 18°C en yüksek sıcaklık bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 6°C olacak. 15 Ekim Çarşamba günü 20°C en yüksek sıcaklık öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 7°C civarında gerçekleşecek. 16 Ekim Perşembe günü de 20°C en yüksek sıcaklık bekleniyor. En düşük 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli. Bu durum, tarım ve günlük yaşam için uygun koşullar sağlar. Ancak sabah ve akşam sıcaklıkları düşecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapılabilir. Düşük rüzgar hızları, hava koşullarını daha keyifli hale getirir.

Yağış beklenmemesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Bu nedenle su tasarrufuna dikkat edilmeli. Su verimli bir şekilde kullanılmalı. Günes ışığından enerji tasarrufu için de faydalanılabilir. Tarım faaliyetleri için uygun hava koşulları, sulama ihtiyaçlarının gözden geçirilmesini gerektirir. Verimli bir üretim dönemi geçirilebilir.

Malatya'da 13 Ekim 2025'te başlayacak hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu durum günlük yaşamı ve tarım faaliyetlerini olumlu etkileyecek. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinliklere karşı hazırlıklı olunması önemlidir.