HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 13 Haziran Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Malatya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 34°C, gece ise 20°C civarında gerçekleşecek. Cumartesi günü yer yer bulutlu bir gökyüzü ile karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 33°C, gece 18°C olacak. Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C civarında olacak. Pazartesi günü bol güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece 12°C olarak tahmin ediliyor.

Malatya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 30°C, geceleri ise 17°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşük olmaktadır. Nem oranı ise %31 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Şapka ve güneş kremi kullanımı, sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Uygun ayakkabı giymek de olası kazaların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklamaAdana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişmeYargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.