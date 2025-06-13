Malatya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 34°C, gece ise 20°C civarında gerçekleşecek. Cumartesi günü yer yer bulutlu bir gökyüzü ile karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 33°C, gece 18°C olacak. Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C civarında olacak. Pazartesi günü bol güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece 12°C olarak tahmin ediliyor.

Malatya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 30°C, geceleri ise 17°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşük olmaktadır. Nem oranı ise %31 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Şapka ve güneş kremi kullanımı, sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Uygun ayakkabı giymek de olası kazaların önüne geçebilir.