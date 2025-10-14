Malatya 14 Ekim Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu serin başlayacak. Sabah saatleri 5.6°C ile 6°C arasında sıcaklık olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15.7°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %82 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:36'dır. Gün batımı ise 17:51'de gerçekleşecektir.

İlerleyen günlerde hava koşulları ılımanlaşacak. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 15.7°C ile 16.5°C arasında olacak. 16 Ekim Perşembe günü ise sıcaklık 16.5°C ile 17.7°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava koşullarının ılıman olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir mont bulundurmanız önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sıcaklığı artıracak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar hafif olacağından etkinlikler için uygun bir ortam bulunacak.

Malatya'da 14 Ekim 2025 Salı günü serin bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde hava koşullarının daha ılıman ve güneşli olması öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneşten korunmak da dikkate alınmalıdır.