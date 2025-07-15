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Malatya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Malatya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 36°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 34°C olacak. Nem oranı %20 civarında. Yağış ihtimali %37 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.26 km hızla esecek.

Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 40°C'ye kadar yükselecek. Perşembe günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar 38°C civarında olacak. Cuma günü hava yine açık kalacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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